03.01.2017 18:48 Trabzonspor, Sgros'u borsaya bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından Trabzonspor transfere hız verdi. Bordo-mavililer San Lorenzo takımın sol bek oyuncusu Mas Srgros için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından Trabzonspor transfere hız verdi. Bordo-mavililer San Lorenzo takımın sol bek oyuncusu Mas Srgros için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.



Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

