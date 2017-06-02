Trabzonspor sezonu galibiyetle bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Önemli oyuncularından yoksun olarak bu maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 4 maçı ise kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Önemli oyuncularından yoksun olarak bu maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 4 maçı ise kazanamadı.

Trabzonspor, ligin son haftasında evinde Bursaspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Hangi takımın ligde kalacağı sorusu da yarın oynanacak olan maçların ardından yanıt bulacak. Evinde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamayan bordo-mavililer, Bursa temsilcisini yenerek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.



EN SON GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI ALDI

Trabzonspor, yeni stadyumunda en son Galatasaray'ı 2-0'lık skor ile yendi. Bordo-mavililer 18 Mart 2017'de sahasında aldığı Galatasaray galibiyetinin ardından 76 gündür evinde galip gelemedi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından Beşiktaş'a 4-3, Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.



İÇ SAHADA GEÇTİĞİMİZ SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon iç sahada oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Bu sezon ise bordo-mavililer, iç sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan elde etti. Bordo-mavili takım, Bursaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde puanını 26'ya yükseltecek ve geçen senenin gerisinde kalacak.



MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı olan Olcay ve Bero'nun yanı sıra Fenerbahçe yöneticisine yönelik davranışından dolayı ceza alan Onur Kıvrak ile sakatlığı nükseden Okay Yokuşlu yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Onazi, Medjani, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Castillo, Rodallega."

(Gökmen Şahin / İHA)