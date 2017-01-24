Trabzonspor Rodellaga'yı açıkladı

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodellaga'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodellaga'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer bir süredir gündemlerinde olan Hugo Rodellaga transferinde sona yaklaştı. Trabzonspor'un Rodellaga transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."
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