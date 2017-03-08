Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile nikah tazeliyor

Trabzonspor, genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşme yeniliyor.

Trabzonspor, genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşme yeniliyor.

Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşmesinin uzatılması hususunda yaptığı toplantı sonrası anlaşma sağladı.

Yokuşlu, yarın Başkan Muharrem Usta'nın da katılımıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da saat 13.30'da yeni sözleşmeye imza atacak.

