11.01.2017 16:47 Trabzonspor, Medjani ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."



