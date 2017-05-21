Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig´in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir´i ağırlayan Trabzonsor, bu maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.

Sezonun bitmesine son iki hafta kala 66 puanla 2. sırada yer alan Başakşehir ise bu maçtan iyi ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

TRABZONSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: 0 - 0 :BAŞAKŞEHİR

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Abdülkadir, Mustafa, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni

YEDEKLER: Ufuk, Yalçın, Alparslan, Mahmut, Holmen, İrfan Can, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı