Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

