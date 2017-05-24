Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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