Trabzonspor Macaristan'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Macaristan'a giderek kampa giren bordo-mavili ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümünde ise aerobik koşu yapıldı. Oyuncuların bir bölümü de laktat testinden geçti.

