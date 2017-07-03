Trabzonspor Macaristan'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Macaristan'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıkları için Macaristan'a giderek kampa giren bordo-mavili ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümünde ise aerobik koşu yapıldı. Oyuncuların bir bölümü de laktat testinden geçti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.