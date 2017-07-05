Trabzonspor Macaristan'daki hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Macaristan'da sürdürdü.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Macaristan'da sürdürdü. Yeni sezon çalışmalarını Macaristan'ın Teki kasabasındaki Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın kamp tesislerinde sürdüren Trabzonspor, kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Basına sadece ilk 15 dakikası açık olan çalışmada, Onazi dışında tüm yabancı futbolcular katıldı. Bordo mavili ekip bugün akşam saatlerinde de yapacağı idmanla günü tamamlayacak. Teknik patron Ersun Yanal, bugüne kadar çalıştırdığı ve takıma kondisyon, efor yüklemesinin bu kampta en faydalı olabileceğini ve takıma katılması gereken tüm Yeni transferlerin eksiksiz bir şekilde bu kampta olmasını istiyor. (Mehmet Başaran/İHA)
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