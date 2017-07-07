Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzonspor, Kucka'yı açıkladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzonspor, Kucka'yı açıkladı

Trabzonspor bir süredir transfer etmek için uğraştığı Juraj Kucka'yı kadrosuna katmayı başardı. Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor bir süredir transfer etmek için uğraştığı Juraj Kucka'yı kadrosuna katmayı başardı. Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.
50. yılında güçlü bir kadro kurarak lige damga vurmak isteyen Trabzonspor, bombayı patlattı. Milan forması giyen Slovak futbolcu Juraj Kucka'yı kadrosuna dahil eden bordo-mavili takım, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kucka'nın fotoğrafını akşam saatlerinde paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı. Usta, "Çeşitli nedenlerle çok uzadı" dedikten sonra "Yolculuk vakti" diyerek Kucka'nın Trabzonspor uçağına biniş fotoğrafını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonsporlu taraftarlar, Muharrem Usta'nın paylaşımının altına yüzlerce yorum bırakırken, gerçekleşen transferden dolayı da oldukça mutlu olduklarını yazan mesajlar attı. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul Boğazı'nda can pazarı kamerada
Sahiplerini sürükleyerek kediye saldırdılar
Yeni adı 'Yeni Orduspor'
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Şili'ye milyon dolarlık dava
Konya'da eğlence mekanına kurşun yağdırdılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul Boğazı'nda can pazarı kamerada
İstanbul Boğazı'nda can pazarı kamerada
Sahiplerini sürükleyerek kediye saldırdılar
Sahiplerini sürükleyerek kediye saldırdılar
Yeni adı 'Yeni Orduspor'
Yeni adı 'Yeni Orduspor'
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Şili'ye milyon dolarlık dava
Şili'ye milyon dolarlık dava
Konya'da eğlence mekanına kurşun yağdırdılar
Konya'da eğlence mekanına kurşun yağdırdılar
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı
TMSF'nin yeni başkanı belli oldu
TMSF'nin yeni başkanı belli oldu
Bursa-Ankara yolunu kapatan kaza
Bursa-Ankara yolunu kapatan kaza
Kadın sürücülere önemli uyarı
Kadın sürücülere önemli uyarı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Karakol değil 'Perikol'
Karakol değil 'Perikol'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English