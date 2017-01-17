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Trabzonspor karşısında tek hedef kazanmak
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Trabzonspor karşısında tek hedef kazanmak

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi, 'Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız' dedi.

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi, "Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun 5. maçında yarın saat 14.00'te Trabzonspor'u ağırlayacak olan Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor hazırlıklarını tamamladı. Hafta sonu oynadığı 1461 Trabzon maçında aldığı galibiyetle ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve moral depolayan Gümüşhanespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Yeni Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Tarık Daşgün yönetiminde stattaki son çalışmasını gerçekleştiren Gümüşhanespor, daha çok taktik ve teknik ağırlıklı çalıştı. Sakatlığı bulunan Zahit Fındık haricinde oyuncuların tamamı antrenmana katılırken, sporcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

"FARKLI DURUMLARDA FARKLI PLANLAR DEVREYE GİRER"
Müsabaka öncesinde oyuncularına sürekli moral aşılayan Teknik Direktör Daşgün, antrenmanın ardından İHA muhabirine yaptığı açıklamada öncelikli hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurgulayarak, "Kupada oyunumuz ve mücadelemiz bizi bu noktaya getirdi. Geldiğimiz nokta bu gruptan çıkmamızla alakalı önemli bir nokta. Biz bunun bilincindeyiz. Hesaplarımızı, değerlendirmelerimizi ona göre yaptık. Olabilecek 2-3 senaryo var. Bunların hepsinin planını yaptık. Tabi ki güzel olanı burada Trabzonspor maçını kazanıp çıkmayı garantilemek. Ama olası farklı durumlarda farklı planlar da devreye girer" dedi.
Kendi evlerinde her maça kazanmak için çıktıklarını, rakibin fark etmediğini ifade eden Daşgün, Trabzonspor maçının da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

"OYUNUMUZU KOYAMAZSAK MÜCADELEMİZİ ORTAYA KOYARIZ"
Daşgün, "Biz kendimize bakarız, mücadelemize bakarız, oyunumuzu uygulamaya çalışırız. Eğer bunu başarırsak sonuç alırız. Oyunumuzu koyamazsak mücadelemizi ortaya koyarız. Her zaman söylüyorum; oyuncularım kişiliklerinin yanında yürekleriyle oynayan oyuncular" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ UYGULAYACAĞIZ"
Lige hafta sonu aldıkları galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını ve oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu ifade eden Daşgün, "Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen ne varsa uygulayacağız. İnşallah düşündüğümüzü yapmış bir şekilde sahamızdan ayrılır, tekrar çok önemli lig maçına kafamızı yöneltip konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz" diye konuştu.
Daşgün, lige verdikleri önemi vurgulayarak, "Benim aklım hafta sonu oynayacağımız Menemen maçında. Menemen maçı bizim için ligin en önemli 4-5 maçından birisi. Hedefimiz oradan kazasız belasız puanlarla dönmek. Eğer bunu başarırsak biz bu yürüdüğümüz yolun da yüzde 70'ini bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
(Recep Ergin / İHA)
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