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Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u tek golle geçti
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Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
7. dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Dany Nounkeu'dan döndü.
20. dakikada Yusuf'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
25. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çapraza inen Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Evgen Seleznyov'un gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
48. dakikada Hugo Rodallega'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top yandan dışarı gitti.
56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Okay kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Traore'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
71. dakikada Castillo'nun vuruşunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde Olcay sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
81. dakikada Hugo Rodallega'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf topu kontrol edemeyince meşin yuvarlağı boş kaleye gönderme şansını değerlendiremedi. Topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak Gaman'a çarparak geri geldi.

Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Onur xx, Uğur Demirok xx, Carl Medjani xx, Joao Pereira xx, Emmanue Mas xx, Castillo xx (Aytaç dk. 76 x), Yusuf Yazıcı xx (Dame N'Doye dk. 86 ?), Ogenyi Onazi x, Okay Yokuşlu x, Olcay xx, Hugo Rodallega xx (Zeki Yavru dk. 89 ?)
Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Matus Bero
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany Nounkeu x, Latovlevici xx, Barış x, Gaman x (Yatabare dk. 62 xx), Tanase xx (Lazarevic dk. 74 x), Ceyhun x, Andre Poko x, Traore xx, Kerim Zengin xx, Evgen Seleznyov xx (İlhan Depe dk. 83)
Yedekler: Ercüment, Paul Papp, Skulason, Serdar
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Gol: Okay (dk. 56) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Emmanue Mas, Yusuf (Trabzonspor), Andre Poko, Ceyhun (Kardemir Karabükspor)

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