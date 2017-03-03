Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Trabzonspor, evinde Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarı kötü bir performans sergiledikten sonra ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Bordo-mavili ekip 4 maç üst üste kazandıktan sonra son 2 maçında berabere kalarak ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Trabzonspor'un evinde Karabükspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında iki takım da gol atamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sonuçlandı.

OKAY YOKUŞLU TRABZON'U ÖNE GEÇİRDİ

Maçın 55. dakikasında Trabzonspor'un golü geldi. Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay Yokuşlu iyi yükselere düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İkinci yarı da Trabzonspor ile birlikte çıkışa geçen Yusuf Yazıcı da yine asistini yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Karabükspor'u 1-0 yendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı olan Trabzonspor, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip bu 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Karabükspor 30 puanda kaldı.

TRABZONSPOR: 1 - 0 :KARABÜKSPOR

Maç Sonu: Ve maç sona eriyor... Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

90+4. dakika: Karabükspor tehlikeli gelmeye çalıştı ancak araya Onazi girdi ve tehlikeyi önledi.

90+3. dakika: Uzatmaların son dakikasına girdik. Trabzonspor'da Dame N'Doye'un pasında Zeki Yavru sert vurdu. Kaleci Ahmet Şahin kurtardı.

90+1. dakika: Onur Kıvrak, yavaşça ayağa kalktı. Maç kaldığı yerden devam edecek. Uzatmaların bitmesine 2 dakika kaldı.

90. dakika: Trabzonspor'da Onur Kıvrak, sakatlık yaşıyor. Hakem Fırat Aydınus oyunu durdurdu. Zorlu maçın sonuna en az 4 dakika eklendi.

88. dakika: Maçın son dakikalarında Karabükspor ataklarını arttırdı.

87. dakika: Rodallega, oyundan çıkarken, yerine Zeki Yavru girdi.

86. dakika: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı oyundan çıkıyor. Dame N'Doye oyuna giriyor. Yusuf oyundan çıkarken taraftarlar tarafından alkışlandı.

85. dakika: Okay'ın tedavisi devam ediyor. Oyun kısa bir süre için durdu.

84. dakika: Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sakatlık geçirdi. Poko'nun sert vuruşu, Okay'un yüzüne isabet etti.

83. dakika: Olcay, bu dakikalarda yaptığı presle taraftarlardan alkış aldı.

82. dakika: Poko uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Poko'nun şutu auta çıktı.

81. dakika: Yevhen Seleznyov oyundan çıkarken İlhan Depe oyuna dahil oldu.

80. dakika: Yusuf'un kaçırdığı pozisyondan sonra özellikle Aytaç Kara, takım arkadaşına sert tepki gösterdi.

79. dakika: Trabzonspor inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı! Yusuf Yazıcı, boş kaleye vurmada gecikti, vuruşunda ise rakip futbolcunun kafasına çarpan top kornere çıktı.

78. dakika: Rodallega'nın kafayla indirdiği topta kimse bulunmuyordu. Karabükspor atağı başlıyor.

76. dakika: Maçın bu dakikalarında tempo oldukça düştü. İki takımda bu anlarda atak yapamıyor.

75. dakika: Trabzonspor'da Castillo oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Matus Bero.

74. dakika: Trabzonspor golden sonra ilk kez bu kadar net geldi! Önce Castillo vurdu. Savunmaya çarpan topun ardından Olcay, ceza sahası dışından sert vurdu. Ahmet Şahin güçlükle topu kornere gönderdi.

73. dakika: Trabzonspor'da da Aytaç Kara oyuna girmek için hazırlanıyor.

72. dakika: Karabükspor için oyuncu değişikliği. Lazarevic oyuna Tanase'nin yerine giriyor.

71. dakika: Bir faul düdüğü daha. Fırat Aydınus, Mas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında faul kararı verdi. Trabzonspor, kendi yarı sahası içinden oyunu başlattı.

70. dakika: Kerim Zengin'in sağ taraftan ortasında Onur çok iyi yükseldi ve tehlikeyi önledi.

69. dakika: Yusuf Yazıcı, rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Karabükspor serbest atış kullanacak.

68. dakika: Trabzonspor'da Onazi topu sürdükten sonra sert vurdu ancak savunmadan seken top yavaşladı ve Ahmet Şahin kolaylıkla topa sahip oldu.

67. dakika: Maçın bu dakikalarında Karabükspor, topa daha çok sahip olan takım durumunda.

66. dakika: Castillo, Mas'a çok iyi bir ara pası gönderdi. Mas'tan önce araya giren Gaman, topu taca gönderdi.

65. dakika: Trabzonspor, sol kanattan serbest atış kullanacak. Paslaşarak kullanılan serbest atış sonuçsuz kaldı.

63. dakika: Karabükspor'da Cristian Tanase ve Yevhen Seleznyov arasında bir tartışma yaşandı.

62. dakika: Karabükspor'da Barış Başdaş oyundan çıkarken, yerine forvet Mustapha Yatabare girdi.

61. dakika: Trabzonspor'da tribünlerde 61. dakika şöleni yaşanıyor.

60. dakika: Maçın en iyileri arasında olan Joao Pereira, Latovlevici'den topu çaldı ve takımını atağa kaldırdı.

59. dakika: Kardemir Karabükspor'da Mustapha Yatabare oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Yatabare, eski takımına karşı oynayacak.

58. dakika: Yusuf'un ortasında Karaükspor defansı bu kez başarılıydı. Deplasman ekibi kontra atak ile çıkmak istiyor.

57. dakika: Trabzonspor, bir korner daha kazandı. Topun gerisinde yine Yusuf var.

56. dakika: Ceyhun Gülselam çok uzaklardan vurdu. Onur Kıvrak rahat bir şekilde topa sahip oldu.

55. dakika: Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu.

54. dakika: GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti! Golü atan isim Okay Yokuşlu

53. dakika: Hugo Rodallega! Trabzonspor çok tehlikeli geldi. Rodallega'nın kafa vuruşu önce Dany'e çarptı ardından direğe çarpıp kornere gitti.

51. dakika: İki takımda çok sayıda top kaybı yapıyor. Maç, bu dakikalarda orta sahada geçiyor.

50. dakika: Rodallega tehlikeli bölgede topla buluştu ancak ofsayt kararı çıktı. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha temposuz başladı.

49. dakika: Faul kararı sonrasında Olcay Şahan, yardımcı hakeme çok sert itirazlarda bulundu. Karabükspor kendi ceza sahasından faul atışı kullanacak.

48. dakika: Hugo Rodallega çok sert vurdu! Top az bir farkla dışarı çıktı.

47. dakika: Trabzonspor, sol kanattan tehlikeli bir bölgeden serbest atış kullanacak. Topun başında bu kez Rodallega var.

46. dakika: Ve Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçının ikinci yarısı başladı.

Devre Arası: İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

45+1. dakika: Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla çok iyi bir vuruş çıkardı. Ahmet Şahin güçlükle topu kornere gönderdi.

45. dakika: İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44. dakika: Onazi'nin ortasında Okay Yokuşlu rövaşatayla vurmak istedi. Okay'ın vuruşu etkisiz kaldı.

43. dakika: Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor çok tehlikeli geldi! Yusuf, önce rakibini çalımladı. Yusuf topa vuracağı sırada Karabükspor araya girdi ve topu kornere gönderdi.

42. dakika: Bu sefer Mas, uzun bir topla Rodallega'yı hareketlendirmek istedi ancak Karabükspor defansı bir kez daha başarılı müdahelede bulundu.

41. dakika: Onazi, savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Rodallega'dan önce çıkan Ahmet Şahin tehlikeyi önledi.

40. dakika: Maçın en net pozisyonu Kardemir Karabükspor'dan geldi! Sol taraftan açılan ortaya Seleznyov, altı pas üzerinden vurdu. Top çok az farkla yandan auta çıktı.

38. dakika: Trabzonspor, sağ kanattan serbest atış kullandı. Yusuf'un açtığı ortayı Karabükspor defansı uzaklaştırdı.

37. dakika: Olcay Şahan'ın ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıktı, tekrar oyunda.

36. dakika: Olcay, saha kenarına giderken yürümekte güçlük çekti. Oyuna devam edip edemeyeceği net değil.

35. dakika: Trabzonspor'da Olcay Şahan saktlık geçiriyor. Maç şimdilik durdu.

34. dakika: Maçın bu dakikalarında her iki takım, orta sahada çok sayıda top kaybı yaşıyor.

33. dakika: Karabükspor, yine sağ kanattan tehlikeli gelmeye çalıştı ancak Kerim Zengin'in son pası isabetsiz oldu.

32. dakika: Traore'nin kullandığı serbest atış, Onur Kıvrak'ta kaldı.

31. dakika: Deplasman ekibi sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Selezynov'a yapılan faul sonrası Karabükspor tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.

30. dakika: Karabükspor'da Poko, topu kaptırdıktan sonra Pereira'ya faul yaptı ve sarı kartı gördü.

29. dakika: Bu sefer Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Poko'nun pasıyla topla buluşan Traore, son hamleyi yapamadı ve atak büyümeden sonlandı.

28. dakika: Etkili ve çok adamla gelen ev sahibi ekibi, buna rağmen henüz etkili bir şut çıkartamadı.

27. dakika: Trabzonspor çok etkili geliyor! İki kanattan da ortalar açan Trabzonspor, rakibini oldukça boğdu.

26. dakika: Castillo, şık çalımlar ile ceza sahasına girdi. Sol kanattan etkili gelen Castillo'nun son hamlesi başarılı olmadı ve top dışarı çıktı.

25. dakika: Trabzonspor'da Emmanuel Mas, rakibine arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

24. dakika: Trabzonspor çok tehlikeli geldi! Önce ceza sahasında Okay'ın vuruşu etkisiz oldu ve top sağ kanada açıldı. Sağ kanattan Pereira'nın içeri çevirdiği topu Karabükspor defansı güçlükle karşıladı.

23. dakika: Onazi'nin pasıyla buluşan Rodallega'ya Ceyhun Gülselam faul yaptı. Trabzonspor, serbest atış kullanacak.

22. dakika: Trabzonspor'da duran topların başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Genç yıldızın ortasında Mas'ın kafa vuruşu farklı bir şekilde auta çıktı.

21. dakika: Olcay Şahan yerde kaldı. Ceyhun Gülselam'ın sert hamlesinde yerde kalan Olcay'ın ciddi bir sakatlığı yok.

20. dakika: Yusuf Yazıcı'nın kullandığı korner atışında Uğur Demirok iyi yükseldi ve kafayla vurdu fakat top üstten az bir farkla auta çıktı.

19. dakika: Pereira, sağ kanattan yine hızlı geldi. Rakibini geçen Portekizli bekin açtığı orta savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

18. dakika: Deplasman ekibinde bir dakika arayla önce Gaman, sonra Barış Başdaş sakatlık geçirdi. Trabzonspor taraftarları sakatlıklara karşı tepki gösteriyor.

17. dakika: Bu sefer Kardemir Karabükspor hızlı geldi. Selezynov, topu çok iyi sakatladı ve arkadan gelen Traore'ye topu çıkardı. Traore, uzak mesafeden sol ayağı ile vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

16. dakika: Trabzonspor, yine sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Olcay ve Peraira ikilisi, maçın başından beri sağ kanadı çok iyi kullanıyorlar.

15. dakika: Trabzonspor, sol kanattan Olcay Şahan ile etkili geldi. Olcay, şut fake'i ile iki kişiyi oyundan düşürdü, ardından yerden topu içeri çevirmek istedi. Karabükspor defansı araya girdi ve tehlikeyi önledi.

14. dakika: Onazi'nin kaptığı topla başlayan atakta Castillo uzun bir süre topu sürdü. Castillo, hareketlenen Yusuf Yazıcı'ya ara pası vermek istedi ancak yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

13. dakika: Castillo'nun pası ile buluşan Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından sol ayağı ile vurdu ancak top savunmaya çarptı ve geri geldi. Ardından ceza sahasına açılan orta, Ahmet Şahin'de kaldı.

12. dakika: Poko'nun tedavisi tamamlandı ve tekrar oyuna girdi. Maç, kaldığı yerden devam ediyor.

11. dakika: Kardemir Karabükspor'da Andre Poko sakatlık geçiriyor. Oyun şu an durdu ve sahaya sağlık görevlileri dahil oldu.

10. dakika: Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri çevrilen topa Mas hamlede bulundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakika: Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri çevrilen topa Mas hamlede bulundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakika: Carl Medjani'nin gönderdiği uzun topa Rodallega ve Dany beraber hareketlendi. Hakem Fırat Aydınus, Rodallega'nın faul yaptığını belirtti.

7. dakika: Karabükspor, kendi ceza sahasından serbest atış kullandı. Deplasman ekibi uzun toplarla Seleznyov'u buluşturmak istiyor.

6. dakika: Olcay Şahan'ın ortasında Hugo Rodallega kafayla vurdu ancak yavaş bir vuruş oldu. Ahmet Şahin kolayca topa sahip oldu.

5. dakika: Olcay, sağ taraftan topu sürekledi. Karabükspor'da Dany araya girdi ve topu Olcay'dan kaptı.

4. dakika: Karabükspor atağında Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, Seleznyov'dan topu çaldı. Ardından Tanase, Pereira'ya faul yaptı.

3. dakika: Castillo, sol kanattan hareketlenen Mas'a topu çıkardı. Mas, bekletmeden sol ayağıyla ortaladı ancak isabetsiz bir orta oldu ve top dışarı çıktı.

2. dakika: Trabzonspor atağın Yusuf Yazıcı, topu eliyle önüne aldı. Hakem Fırat Aydınus, topu Gaziantepspor'a verdi.

1. dakika: Ve Trabzon'da 23. haftanın açılış mücadelesi başladı! Maçın başlama düdüğüyle beraber Trabzonspor taraftarları, ilk dakikadan itibaren takımlarını desteklemeye başladı.

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf, Olcay, Castillo, Hugo Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Mustafa, Aytaç, Bero, Yusuf Erdoğan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov

YEDEKLER: Ercüment, Serdar, Papp, İlhan, Skulason, Lazarevic, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic