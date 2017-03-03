Trabzonspor-Karabükspor maçı CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR - KARABÜKSPOR

STAT: Medical Park Arena

SAAT: 20.00

HAKEMLER: Fırat Aydınus

YAYIN: Bein Sport 1

SAKAT: Jan Durica (Trabzonspor)

TRABZONSPOR: 1 - 0 :KARABÜKSPOR

90+1. dakika: Onur Kıvrak, yavaşça ayağa kalktı. Maç kaldığı yerden devam edecek. Uzatmaların bitmesine 2 dakika kaldı.

90. dakika: Trabzonspor'da Onur Kıvrak, sakatlık yaşıyor. Hakem Fırat Aydınus oyunu durdurdu. Zorlu maçın sonuna en az 4 dakika eklendi.

88. dakika: Maçın son dakikalarında Karabükspor ataklarını arttırdı.

87. dakika: Rodallega, oyundan çıkarken, yerine Zeki Yavru girdi.

86. dakika: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı oyundan çıkıyor. Dame N'Doye oyuna giriyor. Yusuf oyundan çıkarken taraftarlar tarafından alkışlandı.

85. dakika: Okay'ın tedavisi devam ediyor. Oyun kısa bir süre için durdu.

84. dakika: Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sakatlık geçirdi. Poko'nun sert vuruşu, Okay'un yüzüne isabet etti.

83. dakika: Olcay, bu dakikalarda yaptığı presle taraftarlardan alkış aldı.

82. dakika: Poko uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Poko'nun şutu auta çıktı.

81. dakika: Yevhen Seleznyov oyundan çıkarken İlhan Depe oyuna dahil oldu.

80. dakika: Yusuf'un kaçırdığı pozisyondan sonra özellikle Aytaç Kara, takım arkadaşına sert tepki gösterdi.

79. dakika: Trabzonspor inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı! Yusuf Yazıcı, boş kaleye vurmada gecikti, vuruşunda ise rakip futbolcunun kafasına çarpan top kornere çıktı.

78. dakika: Rodallega'nın kafayla indirdiği topta kimse bulunmuyordu. Karabükspor atağı başlıyor.

76. dakika: Maçın bu dakikalarında tempo oldukça düştü. İki takımda bu anlarda atak yapamıyor.

75. dakika: Trabzonspor'da Castillo oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Matus Bero.

74. dakika: Trabzonspor golden sonra ilk kez bu kadar net geldi! Önce Castillo vurdu. Savunmaya çarpan topun ardından Olcay, ceza sahası dışından sert vurdu. Ahmet Şahin güçlükle topu kornere gönderdi.

73. dakika: Trabzonspor'da da Aytaç Kara oyuna girmek için hazırlanıyor.

72. dakika: Karabükspor için oyuncu değişikliği. Lazarevic oyuna Tanase'nin yerine giriyor.

71. dakika: Bir faul düdüğü daha. Fırat Aydınus, Mas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında faul kararı verdi. Trabzonspor, kendi yarı sahası içinden oyunu başlattı.

70. dakika: Kerim Zengin'in sağ taraftan ortasında Onur çok iyi yükseldi ve tehlikeyi önledi.

69. dakika: Yusuf Yazıcı, rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Karabükspor serbest atış kullanacak.

68. dakika: Trabzonspor'da Onazi topu sürdükten sonra sert vurdu ancak savunmadan seken top yavaşladı ve Ahmet Şahin kolaylıkla topa sahip oldu.

67. dakika: Maçın bu dakikalarında Karabükspor, topa daha çok sahip olan takım durumunda.

66. dakika: Castillo, Mas'a çok iyi bir ara pası gönderdi. Mas'tan önce araya giren Gaman, topu taca gönderdi.

65. dakika: Trabzonspor, sol kanattan serbest atış kullanacak. Paslaşarak kullanılan serbest atış sonuçsuz kaldı.

63. dakika: Karabükspor'da Cristian Tanase ve Yevhen Seleznyov arasında bir tartışma yaşandı.

62. dakika: Karabükspor'da Barış Başdaş oyundan çıkarken, yerine forvet Mustapha Yatabare girdi.

61. dakika: Trabzonspor'da tribünlerde 61. dakika şöleni yaşanıyor.

60. dakika: Maçın en iyileri arasında olan Joao Pereira, Latovlevici'den topu çaldı ve takımını atağa kaldırdı.

59. dakika: Kardemir Karabükspor'da Mustapha Yatabare oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Yatabare, eski takımına karşı oynayacak.

58. dakika: Yusuf'un ortasında Karaükspor defansı bu kez başarılıydı. Deplasman ekibi kontra atak ile çıkmak istiyor.

57. dakika: Trabzonspor, bir korner daha kazandı. Topun gerisinde yine Yusuf var.

56. dakika: Ceyhun Gülselam çok uzaklardan vurdu. Onur Kıvrak rahat bir şekilde topa sahip oldu.

55. dakika: Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu.

54. dakika: GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti! Golü atan isim Okay Yokuşlu

53. dakika: Hugo Rodallega! Trabzonspor çok tehlikeli geldi. Rodallega'nın kafa vuruşu önce Dany'e çarptı ardından direğe çarpıp kornere gitti.

51. dakika: İki takımda çok sayıda top kaybı yapıyor. Maç, bu dakikalarda orta sahada geçiyor.

50. dakika: Rodallega tehlikeli bölgede topla buluştu ancak ofsayt kararı çıktı. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha temposuz başladı.

49. dakika: Faul kararı sonrasında Olcay Şahan, yardımcı hakeme çok sert itirazlarda bulundu. Karabükspor kendi ceza sahasından faul atışı kullanacak.

48. dakika: Hugo Rodallega çok sert vurdu! Top az bir farkla dışarı çıktı.

47. dakika: Trabzonspor, sol kanattan tehlikeli bir bölgeden serbest atış kullanacak. Topun başında bu kez Rodallega var.

46. dakika: Ve Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçının ikinci yarısı başladı.

Devre Arası: İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

45+1. dakika: Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla çok iyi bir vuruş çıkardı. Ahmet Şahin güçlükle topu kornere gönderdi.

45. dakika: İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44. dakika: Onazi'nin ortasında Okay Yokuşlu rövaşatayla vurmak istedi. Okay'ın vuruşu etkisiz kaldı.

43. dakika: Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor çok tehlikeli geldi! Yusuf, önce rakibini çalımladı. Yusuf topa vuracağı sırada Karabükspor araya girdi ve topu kornere gönderdi.

42. dakika: Bu sefer Mas, uzun bir topla Rodallega'yı hareketlendirmek istedi ancak Karabükspor defansı bir kez daha başarılı müdahelede bulundu.

41. dakika: Onazi, savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Rodallega'dan önce çıkan Ahmet Şahin tehlikeyi önledi.

40. dakika: Maçın en net pozisyonu Kardemir Karabükspor'dan geldi! Sol taraftan açılan ortaya Seleznyov, altı pas üzerinden vurdu. Top çok az farkla yandan auta çıktı.

38. dakika: Trabzonspor, sağ kanattan serbest atış kullandı. Yusuf'un açtığı ortayı Karabükspor defansı uzaklaştırdı.

37. dakika: Olcay Şahan'ın ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıktı, tekrar oyunda.

36. dakika: Olcay, saha kenarına giderken yürümekte güçlük çekti. Oyuna devam edip edemeyeceği net değil.

35. dakika: Trabzonspor'da Olcay Şahan saktlık geçiriyor. Maç şimdilik durdu.

34. dakika: Maçın bu dakikalarında her iki takım, orta sahada çok sayıda top kaybı yaşıyor.

33. dakika: Karabükspor, yine sağ kanattan tehlikeli gelmeye çalıştı ancak Kerim Zengin'in son pası isabetsiz oldu.

32. dakika: Traore'nin kullandığı serbest atış, Onur Kıvrak'ta kaldı.

31. dakika: Deplasman ekibi sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Selezynov'a yapılan faul sonrası Karabükspor tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.

30. dakika: Karabükspor'da Poko, topu kaptırdıktan sonra Pereira'ya faul yaptı ve sarı kartı gördü.

29. dakika: Bu sefer Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Poko'nun pasıyla topla buluşan Traore, son hamleyi yapamadı ve atak büyümeden sonlandı.

28. dakika: Etkili ve çok adamla gelen ev sahibi ekibi, buna rağmen henüz etkili bir şut çıkartamadı.

27. dakika: Trabzonspor çok etkili geliyor! İki kanattan da ortalar açan Trabzonspor, rakibini oldukça boğdu.

26. dakika: Castillo, şık çalımlar ile ceza sahasına girdi. Sol kanattan etkili gelen Castillo'nun son hamlesi başarılı olmadı ve top dışarı çıktı.

25. dakika: Trabzonspor'da Emmanuel Mas, rakibine arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

24. dakika: Trabzonspor çok tehlikeli geldi! Önce ceza sahasında Okay'ın vuruşu etkisiz oldu ve top sağ kanada açıldı. Sağ kanattan Pereira'nın içeri çevirdiği topu Karabükspor defansı güçlükle karşıladı.

23. dakika: Onazi'nin pasıyla buluşan Rodallega'ya Ceyhun Gülselam faul yaptı. Trabzonspor, serbest atış kullanacak.

22. dakika: Trabzonspor'da duran topların başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Genç yıldızın ortasında Mas'ın kafa vuruşu farklı bir şekilde auta çıktı.

21. dakika: Olcay Şahan yerde kaldı. Ceyhun Gülselam'ın sert hamlesinde yerde kalan Olcay'ın ciddi bir sakatlığı yok.

20. dakika: Yusuf Yazıcı'nın kullandığı korner atışında Uğur Demirok iyi yükseldi ve kafayla vurdu fakat top üstten az bir farkla auta çıktı.

19. dakika: Pereira, sağ kanattan yine hızlı geldi. Rakibini geçen Portekizli bekin açtığı orta savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

18. dakika: Deplasman ekibinde bir dakika arayla önce Gaman, sonra Barış Başdaş sakatlık geçirdi. Trabzonspor taraftarları sakatlıklara karşı tepki gösteriyor.

17. dakika: Bu sefer Kardemir Karabükspor hızlı geldi. Selezynov, topu çok iyi sakatladı ve arkadan gelen Traore'ye topu çıkardı. Traore, uzak mesafeden sol ayağı ile vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

16. dakika: Trabzonspor, yine sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Olcay ve Peraira ikilisi, maçın başından beri sağ kanadı çok iyi kullanıyorlar.

15. dakika: Trabzonspor, sol kanattan Olcay Şahan ile etkili geldi. Olcay, şut fake'i ile iki kişiyi oyundan düşürdü, ardından yerden topu içeri çevirmek istedi. Karabükspor defansı araya girdi ve tehlikeyi önledi.

14. dakika: Onazi'nin kaptığı topla başlayan atakta Castillo uzun bir süre topu sürdü. Castillo, hareketlenen Yusuf Yazıcı'ya ara pası vermek istedi ancak yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

13. dakika: Castillo'nun pası ile buluşan Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından sol ayağı ile vurdu ancak top savunmaya çarptı ve geri geldi. Ardından ceza sahasına açılan orta, Ahmet Şahin'de kaldı.

12. dakika: Poko'nun tedavisi tamamlandı ve tekrar oyuna girdi. Maç, kaldığı yerden devam ediyor.

11. dakika: Kardemir Karabükspor'da Andre Poko sakatlık geçiriyor. Oyun şu an durdu ve sahaya sağlık görevlileri dahil oldu.

10. dakika: Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri çevrilen topa Mas hamlede bulundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakika: Kardemir Karabükspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri çevrilen topa Mas hamlede bulundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakika: Carl Medjani'nin gönderdiği uzun topa Rodallega ve Dany beraber hareketlendi. Hakem Fırat Aydınus, Rodallega'nın faul yaptığını belirtti.

7. dakika: Karabükspor, kendi ceza sahasından serbest atış kullandı. Deplasman ekibi uzun toplarla Seleznyov'u buluşturmak istiyor.

6. dakika: Olcay Şahan'ın ortasında Hugo Rodallega kafayla vurdu ancak yavaş bir vuruş oldu. Ahmet Şahin kolayca topa sahip oldu.

5. dakika: Olcay, sağ taraftan topu sürekledi. Karabükspor'da Dany araya girdi ve topu Olcay'dan kaptı.

4. dakika: Karabükspor atağında Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, Seleznyov'dan topu çaldı. Ardından Tanase, Pereira'ya faul yaptı.

3. dakika: Castillo, sol kanattan hareketlenen Mas'a topu çıkardı. Mas, bekletmeden sol ayağıyla ortaladı ancak isabetsiz bir orta oldu ve top dışarı çıktı.

2. dakika: Trabzonspor atağın Yusuf Yazıcı, topu eliyle önüne aldı. Hakem Fırat Aydınus, topu Gaziantepspor'a verdi.

1. dakika: Ve Trabzon'da 23. haftanın açılış mücadelesi başladı! Maçın başlama düdüğüyle beraber Trabzonspor taraftarları, ilk dakikadan itibaren takımlarını desteklemeye başladı.

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf, Olcay, Castillo, Hugo Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Mustafa, Aytaç, Bero, Yusuf Erdoğan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov

YEDEKLER: Ercüment, Serdar, Papp, İlhan, Skulason, Lazarevic, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic