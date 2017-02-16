Trabzonspor kar altına çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını kar altında sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını kar altında sürdürdü.

Bordo-mavililer dün geceden itibaren Trabzon'da etkili olan kar yağışına rağmen hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin ısınma harekelerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

(Gökmen Şahin/İHA)