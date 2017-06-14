Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'ye imza attırıyor

Trabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi'yi anlaşmaya varırken, oyuncu bugün Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi'yi anlaşmaya varırken, oyuncu bugün Trabzon'a geldi.

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da başarılı bir performans sergileyen defans oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, yeni sezonda bordo-mavili formayı giyecek. Karadeniz ekibinin prensip anlaşmasına vardığı Çörekçi, bugün Trabzon'a geldi. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 25 yaşındaki oyuncuda herhangi bir problem yaşanmaması durumunda sözleşme imzalanacak.

Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 29 maçta forma giyen Kamil Ahmet 1 kez de fileleri havalandırmıştı.

