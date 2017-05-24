Trabzonspor, Kadıköy'de rekor peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni bir rekora imza atmak isterken, sarı-lacivertliler karşısında ise dış sahadaki 20 yıllık galibiyet özlemi bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni bir rekora imza atmak isterken, sarı-lacivertliler karşısında ise dış sahadaki 20 yıllık galibiyet özlemi bitirmek istiyor.

Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Trabzonspor, zorlu müsabakada ilkleri yaşamayı hedefliyor. Bordo-mavililer 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçerek yeni bir rekor kırmayı istiyor.



2017 YILINDA DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçından puan yada puanlarla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçmiş olacak.



DIŞARIDA DAHA MUTLU

Trabzonspor dış sahada iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi. Bordo-mavililer 2017 yılında evinde oynadığı son 4 maçtan galip ayrılamazken, deplasmanda ise maç kaybetmedi. Medical Park Arena'da Beşiktaş' 4-3 ve Kayserispor'a da 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Midepol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan bırakan Karadeniz ekibi 12 puan toplarken, deplasmanda oynadığı maçlarda ise 20 puan alarak, 4 puan bıraktı.



20 YILLIK ÖZLEM

Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 20 yıllık galibiyet özlemi bulunuyor. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlileri deplasmanda en son 1997-1998 sezonunda 3-1'lik sonuçla mağlup etti. Söz konusu dönemin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'yi İstanbul'da oynadığı maçlarda yenemedi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 12 mağlubiyet, 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.



KADIKÖY'DE SON GOLÜNÜ 7 SEZON ÖNCE ATTI

Trabzonspor, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda son 8 lig maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken gol atmakta zorluk çekti. Bordo-mavililer, son 8 maçta sadece 1 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü. Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda 1-1 berabere kalarak rakibine karşı deplasmandaki son golünü kaydetti. Trabzonspor, son 7 maçta İstanbul'da gol sevinci yaşayamadı.

(Gökmen Şahin/İHA)