Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzonspor iyi başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzonspor iyi başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
5. dakikada Batalla'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden kafayı vuran Ertuğrul'un şutu üstten auta gitti.
12. dakikada Olcay'ın kullandığı taç ataşında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Uğur Demirok, toplu filelerle buluşturdu. 0-2
40. dakikada Merter'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın şutunu Onur kurtardı. Dönen topu iyi takip eden genç futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
48. dakikada Trabzonsporlu Dame N'Doye, Erdem'e yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
50. dakikada Jorquera'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay topu penaltı noktasına indirdi. Ertuğrul'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

68. dakikada Batalla'nın içeriye gönderdiği topta Jorquera'nın kafa vuruşunu Onur son anda kornere çeldi.
78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın geri pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla'nın şutunu Onur kurtardı.
80. dakikada rakip takımın kontra atağında Onazi'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Olcay'ın şutu yandan auta çıktı.
90. dakikada Yusuf'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç'ın şutunu Harun kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Çimen xx
Bursaspor: Harun Tekin x, Erdem Özgenç x (Yonathan Del Valle dk. 86 xx), Ertuğrul Ersoy x, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter Yüce xx (Tomas Necid dk. 78 x), Cristobal Jorquera xx, Josua John x (Sercan Yıldırım dk. 65 x), Pablo Batalla xx, Deniz Yılmaz x, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil Çınaz, Ricardo Faty
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Joao Pereira xx, Jan Durica xx, Uğur Demirok xxx, Emmanuel Sgros xx, Okay Yokuşlu xxx, Ogenyi Onazi xx (Aytaç Kara dk. 86 x), Fabian Castillo xx (Carl Medjani dk. 63 xx), Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Yusuf Erdoğan dk. 84 xx), Dame N'Doye x
Yedekler: Estaban Brown, Zeki Yavru, Hyunjun Suk, Mustafa Akbaş
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 40) (Bursaspor), Yusuf Yazıcı (dk. 12), Uğur Demirok (dk. 28) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dame N'Doye (dk. 48) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Tomas Sivok, Deniz Yılmaz (Bursaspor), Uğur Demirok, Jan Durica (Trabsonspor)
(Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Aslan moral buldu
Trabzonspor iyi başladı
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İsrail, Suriye'yi vurdu!
İsrail, Suriye'yi vurdu!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Benzin ve motorine yeniden zam
Benzin ve motorine yeniden zam
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Aslan moral buldu
Aslan moral buldu
Trabzonspor iyi başladı
Trabzonspor iyi başladı
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
İlk yarı Trabzonspor'un
İlk yarı Trabzonspor'un
Anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi
İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltında
İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltında
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
Bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English