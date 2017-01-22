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Trabzonspor ilk yarıda istediğini aldı
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Trabzonspor ilk yarıda istediğini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada sağ kanattan N'doye'nin ortaladığı topa altıpasta Okay'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Okay'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Tunay'ın pasıyla topla buluşan Adem Büyük'ün savunmayı çalımladıktan sonra ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Veigneau'nun ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Onur topu iki hamle ile çizgiden çıkardı.
41. dakikada Koita'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
45+2. dakikada sol kanattan Yusuf'un kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Mas'ın kafa vuruşunda top filelere gitti.
....
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler xx, kerem Ersoy xx, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Titi xx, Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Tunay xx, Sadiku xx, Abdullah Durak xx, Adem Büyük xx, Pavelka xx, Koita xx
Yedekler: Burak Yaşar, Otigba, Bozhikov, Shala, Castro, Turgut Doğan, Eduok
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xxx, Castillo xx, Onazi xx, Okay xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı x, N'doye xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Suk
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Emanuel Mas (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Abdullah (Kasımpaşa), Pereira (Trabzonspor
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)


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