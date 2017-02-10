10.02.2017 09:10 Trabzonspor ile Osmanlıspor 14. randevuda

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor 14. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor 14. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta Trabzonspor'un 5, Osmanlıspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, Başkent temsilcisi attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Ankara'da oynanan 7 maçta ise ev sahisi Osmanlıspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, Ankara'daki maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu gollere karşılık 7 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Osmanlıspor rakibini Avni Aker'de 2-0 mağlup etmişti.



MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas,Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazacı, Castillo ve N'Doye (Rodellaga) şeklinde çıkması bekleniyor.



OSMANLI'NIN KOLTUĞUNA OTURMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan müsabaka 3 puandan öte 6 puan değeri taşıyor. 27 puanla ligde 9. sırada bulunan Bordo-Mavililer, kendisi ile aynı puana sahip 8. sıradaki Konyaspor, 7. sıradaki Bursaspor'un da bu hafta puan kaybı yaşaması ve ligde 6. sıradaki rakibi Osmanlıspor'u mağlup etmesi halinde bir anda 6. sıraya yükselme şansı yakalayacak. Karadeniz temsilcisi böylece Osmanlıspor'u koltuğundan edecek ve üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürecek.



GÖZLER FORVET HATTINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın forvet hattında N'Doye ve Rodallega konusundaki kararı ise meraklı bekleniyor. Son 3 haftadır kazanan kadroyu bozmayan deneyimli teknik adam takımın yeni transferi Hugo Rodallega'yı Osmanlıspor maçında ilk on birde sahaya sürüp-sürmeme konusunda oldukça kararsız. Kadro istikrarına büyük bir önem veren Yanal'ın, Gaziantepspor maçında ilk 11'de sahaya N'Doye ile çıkmış, müsabakanın son 30 dakikasında ise görev verdiği Rodallega bir penaltı kazandırarak takımının galibiyetine katkı sağlamıştı.

(Gökmen Şahin/İHA)

