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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 21. randevuda
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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 21. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, rakibiyle toplamda 21. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, rakibiyle toplamda 21. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 17 maçta Trabzonspor rakip fileleri 36 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 19 gol attı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ
Trabzonspor, evinde Medipol Başakşehir ile oynadığı 9 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.

EN FARKLI SKOR TRABZONSPOR'UN
İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 6-1 mağlup etmişti.
Başakşehir 1 puan alırsa Şampiyonlar Ligi garanti
Medipol Başakşehir, bu maçtan bir puan alsa dahi, ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyecek ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi biletini almış olacak. 66 puana sahip turuncu-lacivertliler, 1 puan alması halinde puanını 67 yapacak ve ligin bitimine iki hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmış olacak. Ligde 32 maç oynayan Galatasaray 58 puan ile 3. sırada yer alırken, 31 maç oynayan Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor.
(Gökmen Şahin/İHA)

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