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Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. randevuda
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Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. randevuda

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 79 maçta Trabzonspor 44, Gençlerbirliği ise 14 maçı kazandı. 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 gol atarken, rakibi ise 73 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 67. RANDEVU
Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında oynan 66 lig maçında ise 37'sini Karadeniz ekibi, 12'sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 126 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 62 gol kaydetti.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzon'da oynanan 39 resmi karşılaşmada Gençlerbirliği, sadece 4 galibiyet alabildi. Trabzonspor, 27 kez kazanırken 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 39 maçta fileleri 92 kez havalandırırken kalesinde ise 32 gol gördü.
İki takım arasında ligde oynanan 33 maçta ise Trabzonspor 23, maçtan sahadan galip ayrılırken, 4 maçta ise rakibine mağlup oldu. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Attığı 77 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

YANAL VE BAKKAL 13. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Eskiden birlikte çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımlarının sahada kazanması için kenarda büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam farklı takımlarda daha önce ligde ve kupada 12. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın başında olduğu takımlar 4. kez sahadan galip ayrılırken, Bakkal'ın takımları ise 5. kez kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında yer alan Mesut Bakkal, Trabzon'da oynanan maçta bordo-mavilileri 3-2 yenerek, çalıştırdığı Kayserispor'u ligde tutma adına önemli bir galibiyet elde etmişti.
(Gökmen Şahin/İHA)
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