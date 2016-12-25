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Trabzonspor ile Fenerbahçe 118. randevuda
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Trabzonspor ile Fenerbahçe 118. randevuda

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam oynayacaklar maçla 118. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam oynayacaklar maçla 118. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandı. Bordo-mavili ekip ise 37 galibiyet elde etti. İki taraf 33 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 146 golüne, Trabzonspor 126 golle yanıt verdi.

Ligde Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe , lig tarihinde 86 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 28 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 115 gol atarken, Trabzonspor ise 85 golde kaldı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 89. dakikada Fenerbahçe'nin 4-0 önde girdiği müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra müsabakayı 4-0 Fenerbahçe lehine tescil etmişti.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da yapılan resmi ve özel 48 maçta Trabzonspor'un 20, Fenerbahçe'nin 16 galibiyeti bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Avni Aker'de Karadeniz ekibi 55 gol atarken, Fenerbahçe ise 50 gol attı.

En farklı skorlar

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, iki takım arasındaki yapılan maçlarda alınan en farklı galibiyet olarak da tarihe geçti. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Trabzonspor 14 maçtır kazanamıyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında oynadığı son 14 resmi maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Rakibini son olarak 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 13'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 14 maçta 9 mağlubiyet, 5 beraberlik alarak galibiyet yüzü göremedi.

Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı son 14 maç ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

2010-2011

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

2011-2012

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0 (Ş.Grubu)

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3 (Ş.Grubu)

2012-2013

Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 (Türkiye Kupası Finali)

2013-2014

Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3 (Hükmen)

2014-2015:

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2015-2016

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

Trabzonspor-Fenerbahçe :4-0 (Tescil edildi)
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