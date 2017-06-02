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Trabzonspor ile Bursaspor 82. randevuda
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Trabzonspor ile Bursaspor 82. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor ile 82. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor ile 82. kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Ligin son haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Şenol Güneş Spor Kompyeksi'nde bulunan yeni stadyumda karşı karşıya gelecekler. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 81 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 41 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 11 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 122 gol attı, kalesinde ise 64 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor ile Bursaspor arasında Trabzon'da oynanan 40 maçta sadece bir kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor 26 galibiyet elde ederken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor ise tek galibiyetini 28 Ekim 2012'de 1-0'lık sonuçla elde etmişti.

FARKLI GALİBİYETLER
İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-11989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Bu sezon Bursa'da oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DA BİR İLK YAŞANABİLİR
Çaykur Rizespor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde Bursaspor'un ligde kalabilmesi için Trabzonspor maçını mutlak kazanması gerekiyor. Çaykur Rizespor puan kaybederse, Bursaspor her sonuçta ligde kalacak.
Bursaspor, Trabzon deplasmanından istediğini alamayıp küme düşmesi halinde Süper Lig tarihinde küme düşmüş ilk şampiyon takım olacak. Yeşil beyazlılar, daha önce sadece bir kez (2004 yılında) küme düşmüş ve iki sezon sonra lige dönmüştü.

LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI EN AZ GOL YİYEN TAKIMINA KARŞI
Bursaspor, lige ara verilen 16. hafta sonunda 27 puanla beşinci sırada bulunuyordu. Bursaspor, 2017'nin en az puan toplayan takımı 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip ligin ikinci yarısında 33 puan toplayan Trabzonspor'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısında ise Bursaspor 40 gol yerken, Trabzonspor ise kalesinde 12 gol gördü. Bursaspor, aynı zamanda 2017'de 12 golle en az gol atan takım oldu.
(Gökmen Şahin / İHA)

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