12.01.2017 10:33 Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor 81. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Bursaspor 81. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısının açılış maçında Trabzonspor ile Bursaspor Timsah Arena'da karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 80 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 40 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 11 maçta ise Bursaspor galibiyete ulaştı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 120 gole karşılık kalesinde 63 gol gördü.



BURSA'DAKİ MAÇLAR

Bursaspor ile deplasmanda 40 karşılaşma oynayan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 54 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 4-2 kaybetmişti.



TRABZONSPOR, BURSA'DA EN SON 2010-11'DE KAZANDI

Trabzonspor Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazandı. 2010-11 sezonunda Jaja'nın golleriyle 2-0 kazanan Trabzonspor, diğer 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.



DEPLASMANDA 3 GOL ATTI

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda arzuladığı performansı sergileyemedi. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 8 deplasman maçında 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Karadeniz ekibi bu sezon büyük bir sorun yaşadığı dış saha maçlarında 3 gol atarak deplasmanda en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer bu sezonun ilk yarısında elde ettiği 18 puanın 7'sini deplasmanda kazandı.

(Gökmen Şahin / İHA)

