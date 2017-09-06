06.09.2017 23:31 Trabzonspor, Hubocan'ı KAP'A bildirdi

Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya ekibinde oynayan Slovak savunmacı Tomas Hubocan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya ekibinde oynayan Slovak savunmacı Tomas Hubocan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekibin 31 yaşındaki defans oyuncusunun transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."



