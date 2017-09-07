07.09.2017 18:52 Trabzonspor, Hubocan'a 1.8 milyon euro ödeyecek

Trabzonspor, transferi konusunda görüşmelere başlanan Tomas Hubocan bugün Medical Park Karadeniz Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir yıllığına kiralandı. Bordo-mavililer, oyuncuya 1.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor, transferi konusunda görüşmelere başlanan Tomas Hubocan bugün Medical Park Karadeniz Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir yıllığına kiralandı. Bordo-mavililer, oyuncuya 1.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor'un Marsilya'dan 1 yıllığına kiraladığı Hubocan, bugün sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. Ardından oyuncuyla sözleşme imzalandı. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

