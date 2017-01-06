06.01.2017 12:28 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Kampta sakatlanan Matus Bero'nun dış menüsküs problemi yaşadığı ve 3 hafta sonra takımla çalışacağı bildirildi. Trabzonspor, kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Kampta sakatlanan Matus Bero'nun dış menüsküs problemi yaşadığı ve 3 hafta sonra takımla çalışacağı bildirildi.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, sabah idmanında hazırlıklarını sürdürdü.



Antrenmandan notlar



Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan Trabzonsporlu futbolcular sonrasında ise kondisyon idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise çift kale maç yapıldığı bildirildi.



N'doye döndü



kampta sakatlanan Bero'nun durumunun beklendiği kadar kötü olmadığı ifade edilirken, deneyimli orta sahanın dış menüsküsünde sorun olduğu ve 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi. Öte yandan sakatlığı geçen N'doye düz koşu yaptı. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda olan Akakpo dışında eksik bulunmuyor.

