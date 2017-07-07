Trabzonspor günü 3 idman yaparak tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor, günü 3 idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor, günü 3 idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın öğrencileri bugünkü çalışmaya sabah saat 06.30'da başladı. Daha sonra saat 11.00'de kondisyon çalışan bordo-mavili futbolcular, günü akşam 19.00'da topla yapılan hareketlerle tamamladı.

Macaristan kampına geç katılan 2 yabancı futbolcu Önazi ve Rodellega, diğer arkadaşlarıyla arasındaki idman açığını kapatmak için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği program doğrultusunda ayrı olarak çalıştı.

Bugün Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Slovak futbolcu Kucka'nın yarın öğle saatlerinde Macaristan'daki kampa katılması bekleniyor.

(Mehmet Başaran /İHA)