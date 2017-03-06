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Trabzonspor geçen sezondan daha iyi durumda
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Trabzonspor geçen sezondan daha iyi durumda

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan daha iyi bir duruma geldi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan daha iyi bir duruma geldi.
Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, geçen sezon gösterdiği performansı da geride bırakmış durumda. Bordo-mavililer, 23. hafta itibariyle 2015-2016 sezonuna 8 puanlık bir fark attı.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gören bordo-mavililer, topladığı 27 puanla 14. sırada yer aldı. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 23 maçta ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık da kalesinde 22 gol gördü. 2016-2017 sezonunda 35 puan toplayan Karadeniz ekibi, averajla 5. sırada yer alıyor.

DIŞ SAHADA ÇIKIŞ YAKALADI
Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda söz konusu haftalarda dış sahada oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 22 gol görerek, 10 puan toplayan bordo-mavili takım, dış saha sıralamasında 12. sırada yer aldı.
Bordo-mavililer, bu sezon ise dış sahada oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 17 puan toplayarak dış saha sıralamasında 6. sırada yer aldı.

İÇ SAHADA DURUMU AYNI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonla bu sezon arasında aynı puan istikrarını yakaladı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon evinde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 17 puan toplayarak iç saha sıralamasında 11. sırada yer aldı.
Bu sezon ise iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, attığı 14 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Bu istatistiklerle 18 puan toplayan Ersun Yanal'ın öğrencileri, iç sahada 10. sırada yer aldı.
(Gökmen Şahin / İHA)

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