Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve avukatlar bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve avukatlar bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA başvurusu şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir.Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz."

(Gökmen Şahin /İHA)