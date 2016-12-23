23.12.2016 13:30 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 20.00'de sarı-lacivertlilerle karşılaşacak olan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Kızılcabölükspor maçında forma giyen oyuncular hafif bir antrenman yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

