Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Avni Aker stadına veda edecek.. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak Trabzonspor, Fenerbahçe maçı ile Avni Aker Stadı'na son kez çıkıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Avni Aker

SAAT: 20:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: Lig TV

TRABZONSPOR: 0 - 3 :FENERBAHÇE

75. dakika: Mehmet'in kullandığı ikinci kornerde Fernandao ön direkte topu karşıladı.

74. dakika: Mehmet serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunu Volkan çıkardı. Trabzonspor korner kullanacak. Mehmet kornerde Güray ile paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Trabzonspor bir kez daha korner kullanacak.

73. dakika: N'Doye Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

72. dakika: Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Yusuf'un ortasını Kjaer kesti. Gelişen Fenerbahçe atağında Aatif şansını denedi. Onun şutu savunmaya çarparak Onur'da kaldı.

71. dakika: Fenerbahçe'de Sow ve Alper çıktı. Aatif ve Ozan oyunda.

70. dakika: Okay savunmanın arkasına koşu yapan Güray'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

69. dakika: Trabzonsporlu futbolcular Zeki'ye yapılan faulü paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

68. dakika: Zeki'ye faul yapan İsmail sarı kart gördü.

68. dakika: Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

67. dakika: GOL! Gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in şutu Onur'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

66. dakika: Mehmet Ekici Alper'den topu aldıktan sonra uzaktan şansını denedi. Onun şutu savunmadan geri döndü. Gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı'nın şutu Volkan'da kaldı.

65. dakika: Mustafa Akbaş Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

64. dakika: Trabzonspor'da bu kez Güray şansını denedi ancak top yine kaleci Volkan'da kaldı.

63. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Yusuf'un şutu kaleci Volkan'da kaldı.

62. dakika: Trabzonspor'da Castillo yerini Güray'a bıraktı.

62. dakika: Lens'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolden sonra Fernandao şutunu çekti. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

61. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Lens'in sağdan getirdiği topta Sow'un vuruşunu Zeki çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

60. dakika: Alper'e faul yapan N'Doye sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular Alper'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Şener sağ kanatta ortasını yapmak istedi ancak Castillo ona orta yapma şansı vermedi.

59. dakika: Mustafa soldan ortasını yapmak istedi ancak Mehmet Topal zamanında araya girdi ve ona orta yapmak şansı vermedi.

57. dakika: Yusuf İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mustafa ilerde hareketlenen Castillo'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.

56. dakika: Lens'in ortasında Durica topu karşıladı devam eden atakta Lens bir kez daha ortasını yaptı ancak bu kez Uğur araya girdi.

55. dakika: Yusuf Yazıcı ilerde hareketlenen Castillo'yu düşündü. Kjaer zamanında araya girerek Castillo'nun topla buluşmasına engel oldu.

54. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada Fernandao'nun vuruşu yandan dışarıya gitti. İkinci yarıdaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi.

53. dakika: Josef de Souza ilerde hareketlenen Sow'u düşündü ancak Durica zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

52. dakika: Şener'in pasında topla buluşan Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

51. dakika: Mehmet Topal'ın ileriye gönderdiği pasta Fernandao kafayla topu Sow'a aktarmak istedi ancak Zeki zamanında araya girdi.

50. dakika: N'Doye yerde kaldı. Bu kez Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

49. dakika: Lens serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

48. dakika: Uğur Lens'e faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Fernandao sarı kart gördü.

47. dakika: Şener Castillo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında kendi aralarında pas yapıyor.

46. dakika: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Onazi'nin yerine oyuna dahil oldu.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+1. dakika: Trabzonsporlu futbolcular atak geliştirmek için kendi aralarında pas yapıyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45. dakika: Souza, sol kanattan ortasını yapmak isterken Onazi araya girdi ve onun orta yapmasına izin vermedi.

44. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet ilerde hareketlenen Sow'u düşündü ancak Onur kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

43. dakika: Bu dakikalarda oyunun hakimi Fenerbahçe. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

42. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

41. dakika: Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

40. dakika: GOL! Fenerbahçe savunması topu karşıladıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan topu getirdi. Onun pasında Sow arka direkte topu ağlara gönderdi.

40. dakika: Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta topu karşıladı.

39. dakika: Mehmet Ekici yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

38. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener pas hatası yaptı ancak daha sonra Sow yeniden topu aldı. smail'in sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Akbaş ceza sahasında topu karşıladı.

37. dakika: Castillo Souza'ya faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

36. dakika: Mehmet Ekici serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

35. dakika: Roman Neustadter hava topu mücadelesinde N'Doye'ye faul yaptı ve sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

34. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

33. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun yaptığı ortayı Simon Kjaer karşıladı.

32. dakika: Golün ardından Fenerbahçe oyunun kontrolünü aldı.

31. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Onur'la karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda Onur topu çıkarmayı başardı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahasında topa vuramadı.

30. dakika: Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

29. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Fernandao topu ağlara gönderdi.

28. dakika: Lens'in kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşunu Yusuf çizgide elle çıkardı ve kırmızı kart gördü. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

27. dakika: Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top Mustafa'ya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

26. dakika: Roman Neustadter serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Volkan topu ileriye gönderdi ancak top Trabzonsporlu futbolcularda kaldı.

25. dakika: Mehmet Topal orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

24. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Sow ceza sahasında dengesini kaybetti ve şutunu çekemedi.

23. dakika: Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun uzaktan şutu yandan dışarıya gitti.

22. dakika: Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

21. dakika: Mehmet Topal Mehmet Ekici'ye faul yaptı ve sarı kart gördü. Mehmet Ekici yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

20. dakika: Onazi orta alanda yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta Mustafa'nın kafa vuruşu Volkan'da kaldı.

19. dakika: Hızlı gelişen Fenebahçe atağında Alper topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra pasını geriden gelen Fernandao'ya aktardı. Onun şutunda top dışarıya gitti.

18. dakika: Uğur sağ kanatta hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

17. dakika: Trabzonspor savunmasından gönderilen pasta N'Doye kafayla topu Castillo'ya aktarmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girdi.

16. dakika: Karşılaşmada yan hakem değişikliği yaşanıyor. Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemiyor. 4. hakem Tolga Özkalfa onun yerine yan hakem olarak görev yapacak.

15. dakika: Ceza alanında topla buluşan Fernandao ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok ve top dışarıya gitti.

14. dakika: Mehmet Topal ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak Uğur zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

13. dakika: Gelişen Trabzonsor atağında Zeki'nin ortasını Roman Neustadter karşıladı. Devam eden atakta Zeki bir kez daha ortasını yaptı. Bu top Volkan'da kaldı.

12. dakika: Şener ilerde hareketlenen Lens'in düşündü ancak top oldukça hızlı.

11. dakika: Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe top yapmakta zorluk yaşıyor.

10. dakika: Mehmet'in kullandığı kornerde Fernandao ön direkte topu karşıladı.

9. dakika: Yusuf İsmail'den topu aldıktan sonra ortasını yaptı. Yusuf sonrasında ortasını yaptı. Bu ortada Kjaer topu kesti ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

8. dakika: Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ancak daha öncesinde yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

7. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Souza Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Mustafa Akbaş'ın sol kanattan yaptığı ortayı Kjaer karşıladı ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak. Mehmet korneri paslaşarak kullandıktan sonra Castillo topu aldı. Onun ortasında Mustafa Akbaş'ın vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

5. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Onur'da kaldı.

4. dakika: Fernandao ön alanda pres yaparak Onazi'den topu aldı ancak topu oyun alanında kontrol edemedi.

3. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağdan yaptığı ortayı Zeki Yavru karşıladı.

2. dakika: Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yaparak Fenerbahçe'ye top yaptırmıyor.

1. dakika: Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar

Maçtan Önce: İki takımın kaptanları Volkan ve Onur emniyet görevlilerine çiçek verdi.

Maç Öncesi: Karşılaşma öncesi taraftarlar 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yapıyor.

Maç Öncesi: Hüseyin Avni Aker'de İstiklal Marşımız...

Maç Öncesi: Karşılaşma öncesi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapılıyor.

Maç Öncesi: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Muhammet, Akakpo, Mustafa, Aytaç, Yusuf, Güray

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano, Yiğithan, Caner Koca, Ozan Tufan, Salih Uçan, Aatıf, Stoch

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat