12.11.2017 17:00 Trabzonspor farklı kazandı

Trabzonspor, Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Trabzonspor, Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, Irak ekiplerinden Naft Missan ile hazırlık maçı oynadı. Rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen bordo-mavililer mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibinin gollerini Rodallega, Castillo, N'Doye ve Kamil Ahmet attı.

(Adem Akalan / İHA)

