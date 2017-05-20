Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj yitiren Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçından galip ayrılarak 44 günlük hasreti bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj yitiren Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçından galip ayrılarak 44 günlük hasreti bitirmek istiyor.
Ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Arena'da, taraftar desteğiyle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, yeni stadyumunda oynadığı ilk dört maçta gol yemeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 3 maçta ise 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Avrupa kupalarına giden yolda önemli bir avantajı iyi kullanamadı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Kayserispor'a ise 3-2 yenilen bordo-mavililer, sahasında 8 puan kaybederek düşüş yaşadı.

TRABZONSPOR TARAFTARINI MUTLU ETMEK İSTİYOR
Ligin ikinci yarısından itibaren önemli bir taraftar çoğunluğu önünde maçlarını oynayan Trabzonspor, son haftalarda sahasında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir karşısında seyircisinin önünde sahadan galip ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma iddiasını son haftaya kadar taşımak istiyor.

TTABZONSPOR SON 5 MAÇIN BİRİNİ KAZANABİLDİ
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçların öncesinde ise 10 maçın 8'ini kazanırken 2 beraberlik elde etmişti.

BAŞAKŞEHİR LİGDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA
Bordo-mavililerde Aytaç Kara, Bero, Mustafa Akbaş, Onazi ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Medipol Başakşehir maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega"

DÜDÜK AYDINUS'TA
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
(Gökmen Şahin/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
40 derecede mercimek hasadı başladı
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
İp üstünde 100 saat kaldı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!
Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
40 derecede mercimek hasadı başladı
40 derecede mercimek hasadı başladı
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
İp üstünde 100 saat kaldı
İp üstünde 100 saat kaldı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Metroda doğum yaptı
Metroda doğum yaptı
Facebook'ta dedikodu yaptı, işinden oldu
Facebook'ta dedikodu yaptı, işinden oldu
Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı
Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı
Hastaneye diye çıktı, sulama kanalında cesedi bulundu
Hastaneye diye çıktı, sulama kanalında cesedi bulundu
İşte diyet yapanların dinlemesi gereken müzik
İşte diyet yapanların dinlemesi gereken müzik
Adli görüşme odaları, 16 adliyede daha açılacak
Adli görüşme odaları, 16 adliyede daha açılacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English