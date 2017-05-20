Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj yitiren Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçından galip ayrılarak 44 günlük hasreti bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj yitiren Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçından galip ayrılarak 44 günlük hasreti bitirmek istiyor.

Ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Arena'da, taraftar desteğiyle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, yeni stadyumunda oynadığı ilk dört maçta gol yemeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 3 maçta ise 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Avrupa kupalarına giden yolda önemli bir avantajı iyi kullanamadı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Kayserispor'a ise 3-2 yenilen bordo-mavililer, sahasında 8 puan kaybederek düşüş yaşadı.



TRABZONSPOR TARAFTARINI MUTLU ETMEK İSTİYOR

Ligin ikinci yarısından itibaren önemli bir taraftar çoğunluğu önünde maçlarını oynayan Trabzonspor, son haftalarda sahasında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir karşısında seyircisinin önünde sahadan galip ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma iddiasını son haftaya kadar taşımak istiyor.



TTABZONSPOR SON 5 MAÇIN BİRİNİ KAZANABİLDİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçların öncesinde ise 10 maçın 8'ini kazanırken 2 beraberlik elde etmişti.



BAŞAKŞEHİR LİGDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Bordo-mavililerde Aytaç Kara, Bero, Mustafa Akbaş, Onazi ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Medipol Başakşehir maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanacak maçta forma giyemeyecekler.



MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega"



DÜDÜK AYDINUS'TA

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

(Gökmen Şahin/İHA)