Trabzonspor Esteban'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Kosta Rikalı 28 yaşındaki kaleci Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

