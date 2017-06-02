Trabzonspor Esteban'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Kosta Rikalı 28 yaşındaki kaleci Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
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