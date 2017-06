'Trabzonspor elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, son hafta evlerinde oynayacakları ve ligden düşecek takımın belirleneceği önemli Bursaspor maçı için, 'Trabzonspor'un yapacağı bir şey yok. Trabzonspor, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak' dedi.

Kağıthane Trabzonsporlular Derneği, bordo-mavili camiayı iftarda buluşturdu. İftar yemeğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yöneticiler ile dernek üyeleri katıldı. Düzenlenen yemekte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Usta, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Bursaspor maçı, kupalara gelen haciz ile transferler hakkında konuştu.



"HER İKİSİ DE GÜZİDE KULÜBÜMÜZ AMA TRABZONSPOR'UN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Son hafta ligden düşecek takımın belirleneceği bir karşılaşmaya çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Usta, "Birçok takım artık tatil havasına girdi. Doğrusu biz de o durumdaydık ama bazen böyle enteresan haftalara denk gelinebiliyor. Bu hafta da bizim açımızdan öyle bir hafta oldu. Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un pozisyonu bizim durumumuzu değiştirmeyecek. Biz, her hafta olduğu gibi sahaya çıkacağız. Maalesef hayat böyle, Çaykur Rizespor ya da Bursaspor ligden düşecek. Keşke hiçbiri düşmese. Her ikisi de güzide kulübümüz ama Trabzonspor'un yapacağı bir şey yok. Trabzonspor, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak" diye cevap verdi.



"TRABZONSPOR'A YANLIŞ YAPTILAR"

Müzeye gelen haciz işleminin yasal bir işlem olmadığını ve icra memurları ile icra dairesinin Trabzonspor'a yanlış yaptığını vurgulayan Başkan Usta, "Asla olmaması gerekiyordu. Farklı bir adrese gidildi ve bu asla olmaması gereken bir şeydi. Müzeye girmek hem yakışı kalmıyor hem de doğru ve yasal bir işlem değil. Kulübümüzde bu işle ilgilenmesi gereken hukukçular var. Aslında onların çizmesi gereke bir işti ve o işi yapanlar sabah bizim avukatlarla beraberlerdi. Avukatlar kulüpte dururken, onlar hacze gittiler ve kimsede bu işe maalesef engel olmadı. Biz orada 6-7 kişiye soruşturma açtık ve savunmalarını aldık. Avukatın ve müze görevlisi ilgilinin işine son verildi. Biz onlarda istifa istedik ama avukat dava açmayı yeğlemiş. Çok yanlış bir iş oldu. Trabzonspor gibi bir kulübün içerisinde bu işle uğraşması gerekenlerin, bu kadar büyük bir ihmali yapmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



"ZİRVEYE YERLEŞEBİLEN BİR TRABZONSPOR'UN PEŞİNDEYİZ"

Gelecek sezonki transfer planları hakkında da konuşan Usta, "Transfer konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Bir önceki dönemde bunun acısını çok çektim. İsimler ortaya çıkınca aslında kulüplere bunun bedeli ağır oluyor. Gönlüm ister ki ilgilendiğimiz hiçbir futbolcu piyasaya çıkmasın. Şu aşamada herhangi bir ismi zikretmem doğru olmaz. Trabzonspor, hem ekonomik hem de sportif anlamda iddialı olmalı. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Trabzonspor için bir yıl değil her zaman zirvede olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek sene zirveye yerleşebilen bir Trabzonspor'un peşindeyiz. Bunu başarabilirsek mutlaka Trabzonspor, artık camiasıyla beraber mutlu olacağı yılları görecek. Asıl olan o zirveyi yakalayabilmek. Biz bunun acısını çok çektik. 1996, 2004 ve 2011 yıllarında zirveye varan ama hedefe ulaşamadığında dağılan bir Trabzonspor gördük" değerlendirmesini yaptı.



"YUSUF'UN TRANSFERİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Son günlerde genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Usta, "Transferi söz konusu değil. Yusuf çok iyi bir futbolcu. Kendisini herhangi bir yere transferini düşünmüyoruz. Bu dönemde iyi oyuncuyu kaybetmeye göz alamayız. Yusuf Yazıcı ile önemli işlere imza atmayı düşünüyoruz. O, yetişmeli ve çok daha iyi olmalı. Bugün milli takıma çağrıldı. Önemli bir kariyer yolculuğunun ilk basamağı. Gündemimiz de Yusuf'un transferiyle ilgili herhangi bir konu söz konusu değil" şeklinde konuştu.

