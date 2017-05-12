Trabzonspor deplasmanda güldü

Spor Toto Basketbol Ligi son haftasında Muratbey Uşak evinde Trabzonspor Medicalpark'ı konuk etti. Karşılaşmadan Trabzonspor Medicalpark 101-92 galip ayrıldı.
Spor Toto Basketbol Ligi son haftasında Muratbey Uşak evinde Trabzonspor Medicalpark'ı konuk etti. Karşılaşmadan Trabzonspor Medicalpark 101-92 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xxx, Ali Şakacı xxx, Halit Can Cihan xxx Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu x 5, Berent x 8, Berkay xxx 12, Harrison xx 9, Freimanis xxx 29, Özcan x 2, Vasiliauskas xx 13, Görkem x, Mckissic xx 12, Süleyman x 2 Trabzonspor Medical Park: Lee xxx 13, Green xxx 23, Hardy xxx 22, Mustafa x, Candenas xxx 17, Erol xx 8, Dusan x, Kadji xxx 18, Moody x 1. Periyot: 29-15 (Muratbey Uşak lehine) İlk Yarı: 49-50 (Trabzonspor Medicalpark lehine) 3. Periyot: 69-82 (Trabzonspor Medicalpark lehine) 5 Faul: (32.58) Mckissic (Muratbey Uşak) (Ertunç Öztürk /İHA)
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