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Trabzonspor'dan yeni yıla iyi başlangıç
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Trabzonspor'dan yeni yıla iyi başlangıç

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başlayan Trabzonspor, Bursaspor deplasmanındaki 7 yıllık galibiyet hasretini de bitirdi. Bordo-Mavilier, 2017'ye de galibiyetle başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başlayan Trabzonspor, Bursaspor deplasmanındaki 7 yıllık galibiyet hasretini de bitirdi. Bordo-Mavilier, 2017'ye de galibiyetle başladı.
Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında beklediğini bulamayarak kabus gibi bir sezon geçiren Trabzonspor, ligin ikinci yarısına ise yeni transferleriyle çıktığı Bursaspor deplasmanında kazanarak başladı. Karadeniz ekibi yeni yılın ilk resmi maçında sahadan 3 puanla ayrılarak 7 yıllık bir aranın ardından Bursa deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLERİN UYUMU DİKKAT ÇEKTİ
Sezon başında yaptığı transferlerle ilk yarıda arzuladığı sonuçları alamayan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Olcay Şahan, Pereira, Mas ve Medjani'nin uyumlarının da etkisiyle Bursaspor deplasmanında galibiyete uzandı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısının ilk maçında iyi bir görüntü verdi.

7 YIL SONRA KAZANDI
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda arzuladığı performansı sergileyemedi. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 9 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, 7 yıllık bir aranın ardından Bursa'da ilk maçını kazandı. Trabzonspor, rakibi Bursaspor'u son olarak 13 Kasım 2010'da Bursa'da 2-0'lık sonuçla mağlup etmişti.

OLCAY ŞAHAN'DAN BEŞİKTAŞ'A DUYGUSAL VEDA
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, eski takımı Beşiktaş'a duygusal veda etti. Bursaspor ile oynanan maç sonrası İstanbul'a giden Olcay Şahan, eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Olcay, Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarının yer aldığı toplantıda yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Milli oyuncu, "Burada çok güzel anılarımız var. İyi günde de kötü günde de hep birlikteydik. Gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz" dedi.
Konuşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olcay Şahan'a sarıldı. Daha sonra eski takım arkadaşları, "Olcay ortaya üçlü çektir" sloganlarının ardından milli oyuncu üçlü çektirdi. Vedalaşmanın ardından Olcay, Beşiktaş tesislerinden ayrıldı.

RODALLEGA İMZAYI BEKLİYOR
Trabzonspor, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için Akhisar'ın Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'yı bekliyor. Futbolcunun menajerinin Türkiye'ye gelişinde sıkıntı çıkması üzerine yurt dışına ekip gönderen bordo-mavili yönetim bir kaç gün içinde bu transferi sonuçlandırmayı planlıyor.
Trabzonspor'un Antalya'dan Bursaspor deplasmanına hareket ettiği gün vatandaşı Castillo ile görüşen ve sohbet eden Rodallega, Trabzonspor'a gelmeyi çok istediğini ve bu transferin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini ilettiği öğrenildi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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