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Trabzonspor'dan sert açıklama
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Trabzonspor'dan sert açıklama

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, 'Kulübümüzü şike imasıyla suçlamak, en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir' denildi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzü şike imasıyla suçlamak, en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir" denildi.
Bordo mavili kulübün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Biz şike gibi alçaltıcı bir suça karşı adeta seferberlik ilan eden ve yıllardır her platformda bunun mücadelesini vermeye devam eden asaletli bir kulübüz. Biz gelecek nesillere şikenin en büyük ahlaksızlık olduğunu anlatmaya çalışan ve bunun uğruna şike yapanları yurt içi ve yurt dışında tescil ettirmiş bir kulübüz. Trabzonspor dün olduğu gibi bugün de sahaya çıkar, futbolunu oynar, yener, yenilir ya da berabere kalır. Hal böyle iken Trabzonspor gibi bir kulübü şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir. Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiler böyle bir maziye sahip kulübümüze leke süremez, sürmeye kalkamaz.
Kulübümüz kurulduğu 1967'den bugüne yarıştığı bütün takımlara karşı 'tertemiz' mücadele etmiş, haksızlığa uğrayanların da sürekli yanında olmuştur. Ne gariptir ki bugünlerde Trabzonspor'a leke sürmeye çalışanlar, kamuoyunu yönlendirenler, Trabzonspor'un şampiyonluklarına şikeyle engel olanlar ve onların uzantılarıdır. Dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bu yüzler bugüne kadar yapmış oldukları ahlak dışı eylemlerine ortak aramaktadırlar" ifadeleri yer aldı.

"NEFRET VE KİN TOHUMU EKME GAYRETİ GÖSTERENLERİ İBRETLE İZLEMEKTEYİZ"
Rize cephesinden gelen suçlamalara cevap verilen açıklamada, "Biz; düşen takımın ve taraftarının içine girdiği ağır tabloyu tabii ki anlıyor ve onların üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hal böyle iken asıl vahim olan, neden bu duruma geldiklerini sorgulamak yerine kolaya kaçarak 'Bu şehir bunu 100 yıl unutmaz' sözleriyle başarısızlıklarının faturasını Trabzonspor'u suçlayarak kapatmaya çalışanların bizatihi kendisidir. Maalesef iki kardeş şehir arasına nefret ve kin tohumu ekme gayreti gösterenleri ibretle izlemekteyiz. Kendi başarısızlığını bir başka kulübe fatura etmek, ne sportmenlikle ne de Fair Play ruhuyla bağdaşmaktadır. Futbol ve dolayısıyla spor üzerinden konuşanlara da bu noktada düşen sorumluluk, kin ve nefreti yaymak yerine toplumu ortak değerler etrafında birleştirici bir şekilde davranmak olmalıdır. Spor adamlığı, yapıcı, yol gösterici ve onarıcı eleştirilerle camiaları futbolun ortak paydasında buluşturabilmektir. Örnek spor adamı ise işte bu zor sınavı iyi verebilendir. Bütün bunların yanında, küme düşecek takımı belirleyecek karşılaşma öncesinde konunun hassasiyetini bilen yönetimimizin gerekli tedbirleri almadığı, hatta işini ciddiyetle yapmadığı nasıl iddia edebilir ki, Şike ve ahlaksızlıkla topyekün mücadelede olduğumuz günlerin de hassasiyetiyle, Başkanımız Sayın Muharrem Usta, teknik heyetle bu maç özelinde Trabzonspor'a en küçük bir imada bulunulmasını engelleyecek tarzda sahada mücadelenin yapılması gerektiğine dair görüşmelerde bulunmuştur. Başkanımız, takımımızda cezalı ve sakat oyuncu olmasına ve son haftalarda performans kaybı yaşanmış olmasına rağmen, tek amacımızın her zamanki gibi sahada en iyi şekilde mücadele etmek olduğunu, üzerine basa basa vurgulamıştır. Bilinmelidir ki düşen takımlar da, şampiyon olan takımlar da bir maçta değil, 34 maçta sonuca ulaşırlar. Ne yazık ki futbolda kader değiştirebilecek maçlar, doğuracağı sonuçlar itibarıyla sansasyona müsait ortam oluştururlar ve fırsatçı ve ahlak yoksunlarına sınırsız saldırı imkanı sunarlar. Bizler bu fırsatçılığın önüne geçmek için bir defa daha; sorumlu makamlarda oturanlardan bu şekilde sorumsuz davranışlardan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyor, Trabzonspor ile ilgili gerek sosyal medyada gerekse bazı yayın organlarında şike imasında bulunan veya kesin kanaat belirterek yazı yazanlar hakkında da hukuki işlem başlattığımızı belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(Gökmen Şahin / İHA)

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