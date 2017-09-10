10.09.2017 19:03 Trabzonspor'dan nefes kesen geri dönüş

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Milinkovic'in pasında ceza sahası içinde Skuletic'in vuruşunda seken topu Ahmet İlhan, ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Sosa'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, müsait pozisyonda vuruşunu yapamayınca defans araya girdi.

53. dakikada Abdülkadir'in ara pasında ceza sahası içi kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Olcay meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Johannes Hopf'da kaldı.

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olcay'ın sert vuruşunda kaleci Hopf topu çeldi.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Rodallega düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

90. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Onazi kaleciyi de çektikten sonra topu ağlara gönderdi. 3-1



KÜNE

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa Akbaş, xx, Uğur Demirok xx (Abdülkadir dk. 46 xxx), Mas xx, Kucka xx, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx (Rodellaga dk. 82 xx), Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx (Onazi dk. 88 xx)

Yedekler: Estabean, Kamil Ahmet, Hubocan, Bongonda, Castillo, Bero, N'Doye

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx, Khalili xx, Ahmet İlhan xx, Manu xx (Paraiba dk. 55 xx), Milinkovic xx (Guidileye dk. 55 x), Skuletic xx (Vedat Muriqi dk. 70 xx)

Yedekler: Nihat, Orhan, N'Diaye, Halil, Zeki, xx, Mehmet Taş, Sedar

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Ahmet İlhan (dk. 6) (Gençlerbirliği), Olcay (dk. 53), Hugo Rodallega (dk. 84), Onazi (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kucka, Uğur, Okay (Trabzonspor), Claro, Manu, Paraiba, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan, Hopf, Khalili (Gençlerbirliği)

(Gökmen Şahin

