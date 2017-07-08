Trabzonspor'dan Macaristan'da neşeli antrenman

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor'da bugün yapılan idmanda oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor'da bugün yapılan idmanda oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayan bordo-mavili takımın bugün gerçekleştirdiği antrenman oldukça neşeli geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncuları beyaz, kırmızı ve mavi takımlara ayırarak ayakla ve kafayla minyatür kaleye gol atma idmanı yaptırdı. Yapılan gol vuruşlarından sonra futbolcuların birbirlerine sarılarak yaptığı sevinç gösterileri dikkat çekti.



FUTBOLCULAR YARIN İZİN YAPACAK

Oldukça sıcak hava şartlarında 7 günden bu yana kondisyon ağırlıklı idmanlarla hazırlıklara devam eden bordo-mavililer, yarını dinlenerek geçirecek.



OKAY YOKUŞLU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Geçtiğimiz sezon kasıklarından sakatlanan Okay Yokuşlu, sakatlık yaşadığı kasık bölgesinin güçlenmesi için tedbir amaçlı olarak fizyoterapistlerin eşliğinde salonda çalışıyor.



KUCKA'DA RÖTAR

Trabzonspor ile dün sözleşme imzalayan Kucka'nın Milano'daki evinde eşyalarını toplayarak Macaristan kampına yarın katılacağı, takımın izinli olması nedeniyle ilk idmanına ise pazartesi günü çıkacağı öğrenildi.

(Mehmet Başaran/İHA)