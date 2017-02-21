Trabzonspor'dan 'Durica' açıklaması

Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.
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