Trabzonspor'dan 'Durica' açıklaması

Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.

