Trabzonspor'dan Caceres açıklaması

Trabzonspor Kulübü İstanbul'a çağırarak görüştüğü Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le yapılan transfer görüşmelerinde futbolcunun istediği ücret nedeniyle anlaşmaya varamadığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü İstanbul'a çağırarak görüştüğü Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le yapılan transfer görüşmelerinde futbolcunun istediği ücret nedeniyle anlaşmaya varamadığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu transfer görüşmeleri ile ilgili olarak "Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
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