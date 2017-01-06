06.01.2017 12:47 Trabzonspor'dan Bero açıklaması

Trabzonspor, Slovakyalı oyuncusu Bero'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Trabzonspor, Slovakyalı oyuncusu Bero'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor, Bero'nun Almanya'da ameliyat olduğunu ve pazartesi günü kampa katılarak rehabilitasyona başlayacağını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır. Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk'ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, sabah idmanında hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan Trabzonsporlu futbolcular sonrasında ise kondisyon idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise çift kale maç yapıldığı bildirildi.



N'DOYE DÖNDÜ

Öte yandan sakatlığı geçen N'doye düz koşu yaptı. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda olan Akakpo dışında eksik bulunmuyor.

(Gökmen Şahin / İHA)

