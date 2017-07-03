Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzonspor, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin 6. yıldönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerin söz konusu dönemdeki kadrosunun yer aldığı paylaşıma, "Bugün 3 Temmuz. Tertemiz şampiyon" notu eklendi.

