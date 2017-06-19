Trabzonspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Zeki Yavru sözleşmenin karşılıklı fesih edildiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Zeki Yavru sözleşmenin karşılıklı fesih edildiğini borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan be Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000 TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir" denildi.

