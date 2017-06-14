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Trabzonspor'da transfer çalışmaları ne durumda ?
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları ne durumda ?

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, 'Yeni transferlerin kampa yetişecek şekilde olması için bir uğraş var. Takımda direkt oynayacak isimlerle ilgileniyoruz' dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, "Yeni transferlerin kampa yetişecek şekilde olması için bir uğraş var. Takımda direkt oynayacak isimlerle ilgileniyoruz" dedi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Göhan Saral, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri sıkıntı çekmedikleri ve fedakarlık yapmadıkları bir günün dahi olmadığını ifade ederek, "Göreve başladığımızdan bu yana gerek saha içi gerekse de saha dışında yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için büyük bir gayret verdik. Halen daha bu sıkıntıları aşmak için elimizden gelen gayretin en iyisini gösteriyoruz. Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulu içerisinde yer alan tüm arkadaşlarımız bütün enerjilerini kulüp için harcıyor. Bordo-maviye gönül vermiş taraftarlarımızın, tüm iyi niyetimizle gecemizi gündüzümüze katıp, Trabzonspor'un başarısı için mücadele ettiğimizden en ufak bir kuşkusu olmasın" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLARA AMBARGO KOYAN BİR TRABZONSPOR OLUŞTURMAK İÇİN GÖREVE GELDİK"
Daha iyi bir Trabzonspor izlettirmek ve eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor'u yeniden oluşturmak için göreve geldiklerini söyleyen Saral, "Trabzonspor 2017 yılı itibari ile aldığı sonuçlarla başarı grafiğini yükselten bir görüntü vermekte. Ligin ikinci yarısında önemli bir çıkış yakaladık ama son haftalarda takımın hedeften kopması nedeni ile istediğimiz sonuçları alamadık. Bakıldığı zaman takımımız gelecek adına hem bize hem camiamıza hem de taraftarımıza büyük bir umut verdi. Biz yine de kendimizi başarılı saymayıp, daha yukarıları hedefliyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile ekibi ve yönetim kurulumuzun birlikte bu eksiklerimizin giderilmesi konusunda önemli bir yol aldığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"USTA BAŞKANIMIZ 50 YIL HEDEFİ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPIYOR"
Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın 50. Yıl için transfer ve diğer konularda büyük fedakarlık yaptığını da sözlerine ekleyen Saral, "Eğer Trabzonspor'un hem oyun yapısına hem de aidiyet duygusuna uyum sağlayacak ve katkı yapacak bir faydalı oyuncu varsa bu oyuncuyu başkanımız Trabzonsporumuza transfer edecektir. Transfer yapmak için transfer yapan bir yönetim asla olmadık ve olmayacağız. Böyle bir yönetim anlayışı taşımıyoruz. Geçmişte bu tür yapılan yanlışların bedelini bugün ödüyoruz. Bunun da sıkıntısını yaşadık ve halen daha yaşamaya devam ediyoruz. Günü kurtaran değil geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Trabzonspor inşa etmek için tüm enerjimizi kulübümüz için harcıyoruz" diye konuştu.

"DOĞRU TRANSFERLER YAPILACAK VE DİREKT OYNAYACAK İSİMLER OLACAK"
Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferleri kampa yetiştirmeyi planladıklarını da kaydeden Saral, "Transferler teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın bilgisi ve raporu doğrultusunda yapılıyor. Bu anlamda da hocamızın dışında, sorumlu yöneticimiz ve başkanımız çok titiz çalışıyor. Yeni transferlerin kampa yetişecek şekilde olması için bir uğraş var. Takımda direkt oynayacak isimlerle ilgileniyoruz. İmza atılmadan şu oyuncu tamam, bu oyuncu geliyor demek doğru değil. Ama bildiğimiz tek şey doğru isimlerin takımda olması için verilen gayrettir" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARI OLDUĞUMUZ TRABZONSPOR'UN BAŞARALI OLMASINI İSTİYORUZ"
Gökhan Saral, her şeyden önce yönetim kurulu içerisinde yer alan bütün arkadaşların birer Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Ben ve yönetimde görevli arkadaşlarım aynı zamanda Trabzonspor taraftarı. Biz tuttuğumuz ve görevli olduğumuz takımın başarılı olmasını çok istiyoruz. Bulunduğumuz konum gereği elbette hatalarımız olacaktır. Bu hataları en alt seviyelere indirerek yolumuza devam ediyoruz. Yeni sezonda özlenen ve herkesin takdir edeceği bir Trabzonspor olacaktır. Bu doğrultuda adımlarımızı da çok sağlam atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"TRABZON'A YENİ BİR SPOR BRANŞI CURLING GELİYOR"
Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumunda yeni sezonda başarılı olacağına ve 50.yılda şampiyonluğa oynayacağını da söyleyen Saral, "Yeni stadımızın ambiyansını ligin ikinci yarısında hep birlikte gördük. Gelecek sezon daha başarılı olduğumuzda o ambiyans ikiye katlanacaktır. Buda takımımızın en büyük itici gücü olacaktır. Aynı zamanda Medical Park Arena Stadyumunda yeni sezon öncesi bazı düzenlemelerde yapılacak. Mesela stadyumumuzun içerisinde şuanda yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devam eden bir Curling Salonu inşa ediliyor. Bu sporu da Trabzon'a kazandıracağız. Trabzon'a yeni bir spor branşı daha bu sayede gelmiş olacak. Ayrıca yine stadyumumuzun içerisinde bulunan TS Clup Mağazası'nın deklarasyon çalışması da devam ediyor" dedi.
(Gökmen Şahin / İHA)

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