Trabzonspor'da şok istifa

Ali Rıza Egemen, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Ali Rıza Egemen, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Egemen, kendisine ait twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibariyle Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Tüm camiadan özür diliyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım. İstifamın ne Bursaspor maçı, ne de Rizespor ile zerre kadar ilgisi yoktur. İstifamı kötü niyetliler istismara kalkmasın "dedi.

(Gökmen Şahin / İHA)