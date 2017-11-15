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Trabzonspor'da Onazi ve Burak Yılmaz sevinci
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Trabzonspor'da Onazi ve Burak Yılmaz sevinci

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Onazi ve Burak Yılmaz'ın takımla birlikte çalışmaları Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı rahatlattı.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Onazi ve Burak Yılmaz'ın takımla birlikte çalışmaları Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı rahatlattı.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Slovakya Milli Takım kampından dönmeyen Durica, Bero ve Hubocan yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde Trabzon'a gelecekleri bildirildi. Sakatlığı devam eden Mustafa Akbaş çalışmalarını salonda sürdürürken, Batuhan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte koşulara başlayan ve pas çalışması yapan Kucka, çift kale maçta Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından riske edilmeyerek çalışmasına salonda devam etti.

ONAZİ VE BURAK SEVİNCİ
Trabzonspor'da Onazi ve Burak sevinci yaşanıyor. Kucka'nın sakatlığı Okay'ın ise cezalı olması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Rıza Çalımbay, Onazi'den gelen haber ile rahatladı. Dün takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı oyuncu bugün ise takımla birlikte çalışmalara başlayarak çift kale maçta yer aldı. Ligde en son Malatyaspor maçında forma giyen Burak Yılmaz ise maç temposunu yakalamaya çalışıyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı görülen oyuncunun, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından hazır görülmesi halinde Osmanlıspor maçında forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

SOSA EKSİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'un Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, antrenman eksikliğini gidermeye çalışıyor. Antalya Belek'te yapılan kamp sırasında oldukça istekli çalışan Arjantinli oyuncu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir görüşme yaptı. Ligde kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulmak isteyen tecrübeli oyuncu antrenman eksiklerini gidererek eski haline dönmeye çalışıyor. Halen belli bir tempo yakalayamayan oyuncunun ekstra çalışmalar da yaptığı öğrenildi.

10 Oyuncu Çalışmayı Sürdürdü
Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası Esteban, Abdülkadir Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdurrahim Dursun ve Uğurcan Çakır antrenman sonu çalışmaya devam ettiler. Kanat oyuncuları orta çalışması yaparken, Burak ve Yusuf duran top organizasyonları çalıştı.
(Gökmen Şahin/İHA)
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